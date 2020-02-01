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В Слуге народа извинились за слова коллеги об оплате услуг продажей собаки

1 февраля 2020, 23:03

Коллеги нардепа подчеркнули, что слова политика не являются позицией фракции.

В Слуге народа извинились за Брагара / Фото: Facebook/Евгения Кравчук

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что коллеги не поддерживают позицию Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами посредством продажи собак.

В Facebook Кравчук констатировала, что шутки или неудачные фразы Брагара не являются и моуту быть позицией всей фракции.

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребление в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатами-миллионерами, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", - написала она.

По словам Кравчук, задача политиков заключается в том, чтобы улучшить жизнь людей и свести к минимуму звонки с жалобами в прямые эфиры телеканалов.

Депутат подчеркнула, что ее коллеге не стоило принимать участие в политическом шоу на телевидении, если он не умеет достояно выходить из подобных ситуаций.

"Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - подытожила Кравчук.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг высказываний народного депутат от Слуги народа Евгения Брагара, с советом пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки, оценили его коллеги по парламенту.

Напомним, ранее Брагару предложили уступить собаке место в Раде после дикого совета пенсионерке.

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