В Слуге народа извинились за слова коллеги об оплате услуг продажей собаки

Коллеги нардепа подчеркнули, что слова политика не являются позицией фракции.
Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что коллеги не поддерживают позицию Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами посредством продажи собак.
В Facebook Кравчук констатировала, что шутки или неудачные фразы Брагара не являются и моуту быть позицией всей фракции.
"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребление в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатами-миллионерами, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", - написала она.
По словам Кравчук, задача политиков заключается в том, чтобы улучшить жизнь людей и свести к минимуму звонки с жалобами в прямые эфиры телеканалов.
Депутат подчеркнула, что ее коллеге не стоило принимать участие в политическом шоу на телевидении, если он не умеет достояно выходить из подобных ситуаций.
"Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - подытожила Кравчук.
Как ранее сообщалось, скандал вокруг высказываний народного депутат от Слуги народа Евгения Брагара, с советом пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки, оценили его коллеги по парламенту.
Напомним, ранее Брагару предложили уступить собаке место в Раде после дикого совета пенсионерке.