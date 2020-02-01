"Дожились, бл*дь": в Слуге народа оценили совет Брагара продать собаку для оплаты коммуналки

Заявление Евгения Брагара наделало много шума

Скандал вокруг высказываний народного депутат от Слуги народа Евгения Брагара, с советом пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки, оценили его коллеги по парламенту.

В частности, нардеп от Слуги народа Гео Лерос критически воспринял предложение Брагара.

"Евгений Брагар, ты долбо*б", - коротко прокомментировал Лерос в Facebook высказывание своего коллеги.

Нардеп Игорь Гузь также критически высказался под постом с извинениями у коллеги из "Слуги народа" Евгения Брагара.

"Евгений, ты долбо*б или прикидываешься?", - написал Гузь.

В свою очередь нардеп от Слуги народа Александр Дубинский потроллил своего незадачливого коллегу Брагара.

"Продай собаку заплати за газ! Наш новый рецепт выживания для села", - написал Дубинский в Facebook.

Его коллега Максим Бужанский в комментарии к посту Дубинского оценил предложение Брагара так: "Поймай и продай! - прекрасный слоган на местные выборы. Можно поймай и съешь".

Он также иронически ответил экс-нардепу Василию Горбалю, который предложил не ограничиваться собаками и подумать над тем, чтобы расплачиваться и кошками.

Кроме того, Бужанский издевательски предложил законодательно дать право пенсионерам продавать собак для оплаты коммуналки.

"Коллеги по фракции предлагают пенсионерам, которым нечем расплатиться за коммуналку, продать для этих целей собаку элитной породы, если таковая имеется. А как быть с теми пенсионерами, у которых нет собак элитной породы? Я думаю, нужно рекомендовать им ловить или красть где то собак элитных пород. Можно даже законодательно определить им сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном. Специальные места отвести, для ловли собак, общество ловителей собак элитных пород зарегистрировать. И платить пенсии борзыми щенками, вырастил- продай. Класс, мы ж про собак обещали на выборах, разве нет?", - написал Бужанский в Телеграм-канале.

Еще один депутат от Слуги народа Евгения Кравчук посоветовала Брагару меньше ходить по телеэфирам.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления при получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать компенсацию за жилье в Киеве, привет!)...

И еще раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер.

Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности.

От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - добавила Кравчук в Facebook.

Напомним, ранее Брагару предложили уступить собаке место в Раде после дикого совета пенсионерке.