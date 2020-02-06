Не останавливаемся на светофорах: в Киеве появились новые дорожные знаки

/ Фото: скриншот

На улицах Киева с 6 февраля появились новые дорожные знаки с рекомендуемой скоростью для проезда транспорта на все зеленые светофоры.

Как сообщает ТСН, зеленая волна существовала ранее на 50 столичных улицах, однако знаки поставили лишь сейчас.

В КП Центр организации дорожного движения сообщили о механизме работы функции. Для создания "зеленых волн" выбираются несколько улиц, проводятся расчеты, вносятся в систему и нововведения начинают работать. Ожидается, что пропускная способность улиц улучшится на 20-30%.

Так называемые зеленые волны сейчас учреждают не только в столице, но и в других городах Украины. Их стали обозначать металлическими знаками. А во, напрмер, в Днепре можно даже увидеть зеленую волну в виде электронного табло. Местные жители заверили, что при условии соблюдения скоростного режима и отсуствия пробок реально успеть проехать по зеленой волне весь путь без остановок.

Отмечается, что рекомендуемая скорость составляет 50 км/ч, однако на электронных табло может быть размещена информация для водителей о необходимости снизить скорость. Однако в Киеве пока эксперимент не везде удался, так как после первого зеленого светофора может внезапно загореться красный свет.

Эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский утверждает, что в столице зеленые волны могту не работать из-за недобросовестных водителей, которые систематически проезжают на красный светофор и нарушают ПДД. Однако коммунальщики надеяться, что зеленые волны мотивируют водителей быть более дисциплинированными.

Как ранее сообщалось, в Киеве повысили тариф на водоснабжение и водоотвод для компании Киевводоканал.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.