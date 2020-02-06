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Новое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на воду

6 февраля 2020, 15:22

Тариф на водоснабжение увеличился до 11,2 гривен за кубометр.

тарифы
В Киеве повысили тариф на водоснабжение и водоотвод / rigma.info

В Киеве повысили тариф на водоснабжение и водоотвод для компании Киевводоканал.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на своем заседании.

Согласно решению, тариф на водоснабжение увеличился на 1,34 гривны (на 13,6%) за кубометр до 11,2 гривен за кубометр.

В свою очередь решением НКРЭКУ тариф на водоотвод повышен на 0,47 гривны (6,3%) за кубометр до 7,96 гривны за кубометр.

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Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

новости Киева НКРЭКУ рост цен тарифы на воду
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