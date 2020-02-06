В центре Киева парализовано движение из-за акций протеста

В центре Киева проходит протестная акция / УНН

В четверг, 6 февраля, в правительственном квартале в Киеве проходят массовые акции протеста. Их участники выступают против принятия законопроекта о рынке земли.

Организовали митинг представители партий Свобода и Батькивщина. Также под зданием Офиса президента на Банковой собрались несколько сотен представителей Всеукраинского аграрного совета. Они принесли с собой баннеры с призывами к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Интерфакс-Украина.

Тем временем, силовики усилили охрану здания ОП. Правоохранители проверяют личные вещи людей на предмет запрещённых предметов.

В 11:00 должно начаться шествие митингующих к зданию Верховной Рады.

Кроме того сообщается, что на улице Михаила Грушевского из-за акции протеста ограничили движение транспорта в направлении правительственного квартала.

Как известно, 6 февраля парламент планирует начать рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли. Нардепы не исключают, что им придется работать по этому законопроекту до четырех утра 7 февраля.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в четверг посетил собрание парламентской фракции Слуга народа. Позже глава фракции Давид Арахамия сообщил, что в ходе встречи Зеленский призвал нардепов выполнять обещания.