"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни

Порошенко рассказал о переговорах в Минске в 2015 году / Фото Reuters

В годовщину подписания так называемых вторых Минских соглашений пятый Президент Украины Петр Порошенко поделился воспоминаниями о переговорном процессе в столице Беларуси пять лет назад.

По словам экс-президента, ночь 12 февраля 2015 стала для него самой ужасной в жизни, передает Украинская правда. Порошенко напомнил, что накануне встречи кремлевские наемники обстреляли Краматорск. В результате обстрела погибли 17 человек, 64 – получили ранения.

"В душе Путина, судя по его поведению, краматорская трагедия не коснулась ни струны. Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора", – поделился Порошенко.

По словам бывшего главы государства, ключевой задачей Минска-2 было остановить наступление регулярных войск России и предотвратить окружение украинских военных .

"Мы не приняли никаких ультиматумов и благодаря поддержке наших немецких и французских партнеров добились решения о прекращении огня без предварительных условий", - отметил Порошенко и добавил, что Украина не шла на уступки Путину, который требовал, чтобы ВСУ сложили оружие.

Читайте такжеПорошенко рассказал, с кем он писал текст Минских соглашенийПри этом, по словам Порошенко, Путин тянул время для того, чтобы украинские воины были окружены и уничтожены, или, в лучшем случае, разоружены и попали в плен. Однако, благодаря стойкости Украины и европейских союзников, результатом переговоров стало прекращение огня кремлевскими наемниками с 15 февраля.

"Показательная деталь. Путину хватило каких-то десяти минут, чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг начали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четверки проектом", – вспомнил Порошенко.

По его словам, главное, что дали Украине Минские соглашения – это драгоценное время для системного развития армии.

"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатически и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", – резюмировал пятый президент.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен Минска прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала Минск, но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он.

Позже посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что в Минских соглашениях есть пункты, которые следует уточнить и детализировать. По его словам, нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений.