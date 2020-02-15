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"Многим страшно": Гончарук засекретил детали эвакуации украинцев из Китая

15 февраля 2020, 08:13

Глава Кабина заявил, что не будет разглашать информацию о том, где именно поселят эвакуированных из Уханя украинцев.

Гончарук
Гончарук раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая / УНИАН

Жители Киевской области, которые живут вблизи санатория, в котором, вероятно, планировали разместить эвакуированных из Китая украинцев, по-разному отреагировали, когда узнали о таких планах, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Тревожное отношение к этой действительно очень важной проблеме в мире есть не только в Китае, но и в Украине... как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу на это отреагировали", – сказал министр в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина 14 февраля.К слову, ведущий обратил внимание на то, что местные жители выступили против, так как боятся этого.  "Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит – многим людям страшно", – ответил Гончарук. При этом Гончарук особо отметил, что украинские власти выберут для эвакуации тот объект, который будет наиболее безопасным. 

"Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", – добавил Гончарук.

Также глава Кабмина уточнил, что эвакуация из Уханя запланирована на 18 февраля. Отметим, украинцы в соцсетях по-разному отреагировали на ситуацию с эвакуацией.

"Чого Вас туда поперло. Яка евакуація , вірус привести?Там сидіти", - пишет Василий Боечко.

"Якщо покинути людей напризволяще в епіцентрі епідемії, назвати "заходами", то дійсно, роблять все", - считает Анна Олейник.

"В Китаї вже кожний день вмирають 500 людей.А у нам розказують ,шо нема чого панікувати", - высказалась Татьяна Ипекси.

"І для цього не забираємо українців Китаю. Краще тільки в Північній Кореї. Там просто розстріляли", - обратила внимание Елена Рыбак.

Напомним, ранее депутаты Обуховского районного совета обнародовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросили не размещать в медицинских и профилактических заведениях района украинцев, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй.

"Районный совет решил обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения размещения эвакуированных граждан Украины из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленных для временной изоляции потенциально инфицированных заведениях, тем самым исключить дополнительные риски для местного населения", — говорится в обращении на странице Обуховского райсовета в Facebook.

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