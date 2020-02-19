Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти

Солдат ВСУ / УНИАН

Следователи Военной прокуратуры Донецкого гарнизона закончили досудебное расследование дела командира ВСУ, избившего до смерти подчиненного.

Соответствующее сообщение был опубликовано на Facebook-странице Госбюро расследований (ГБР). Дело направлено в суд. За такое преступление офицеру грозит до десяти лет тюремного заключения.

По версии следствия, в июле 2016-го командир одного из подразделений, выполняющего боевую задачу в зоне АТО в Донецкой области, рассердился из-за того, что боец нарушил воинскую дисциплину.

Офицер решил "повоспитывать" нарушителя и избил его прямо перед строем бойцов. В результате потерпевший получил тяжелые травмы, от которых и умер в военном госпитале.

Напомним, ранее стало известно о том, что военнослужащую Наталью Кулиш, которая проходит службу в военной части №А3438 в поселке Красноселка Лиманского района (Одесска область) жестоко избили. Самая пострадавшая обвиняет во всем сослуживцев. Якобы избиение стало результатом конфликтов в подразделении, поскольку с апреля 2019 года Кулиш начала выступать против военной коррупции.