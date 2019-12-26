"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали

Наталья Кулиш сейчас проходит лечение/ Украинская служба информации

Украинская военнослужащая Наталья Кулиш, которую жестоко избили сослуживцы, рассказала подробности инцидента, который произошел еще 14 декабря.

Кулиш проходит службу в военной части №А3438 в поселке Красноселка Лиманского района. По ее словам, она подверглась насилию со стороны другой военнослужащей – Веры Завгороднюк.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила, и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала Кулиш Радио Свобода.

По словам потерпевшей, конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. Это произошло потому, что однажды она начала открыто говорить о коррупции.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – сообщила военная.

Слова Кулиш относительно продажи сухих пайков и кражи продуктов сейчас расследуются. В свою очередь, Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но опроверг обвинения о коррупции и угрозах.

Наталья Кулиш сейчас проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что в одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащую. По его словам, будет проведено тщательное расследование инцидента.