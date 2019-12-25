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Избиение военнослужащей под Одессой: причина конфликта и кто виноват

25 декабря 2019, 22:33

Военнослужащие избили Наталью Кулиш за протесты против действий руководства.

В Одесской области военнослужащую избили сослуживцы за протесты против действий руководства.

Об этом журналистам сообщила сама потерпевшая Наталья Кулиш, которая сейчас проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса).

Кулиш служит в военной части А-3438 в поселке Красноселка Лиманского района. Она утверждает, что причиной конфликта стал ее открытый протест против действий руководства, представители которого, как она утверждает, без документального оформления организовали вывоз продуктов питания из части.

Также, по ее словам, военнослужащих принуждают (в частности, ее, хотя у нее другая специализация) проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов.

Военнослужащая утверждает, что имеет место ряд других нарушений, против чего она пыталась протестовать. В результате избиения Кулиш получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба, другие травмы.

Как сообщал Главред ранее, сегодня, 25 декабря, министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Одесской области на территории одной из воинских частей избита женщина-военнослужащая.

избиение Одесская область Андрей Загороднюк
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