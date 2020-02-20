Зеленский связался с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой

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Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинской модели Анастасии Зинченко, которая работала в Ухане, но не смогла вернуться во время всеобщей эвакуации из-за собаки.

"Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдём средства и способ… я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём", — пообещал Зеленский.

Президент позвонил девушке через пару часов после того, как СМИ распространили информацию о ее ситуации. Зеленский осуществил звонок не публично.

Глава государства поинтересовался, как у Анастасии здоровье. Девушка ответила, что меряет температуру ежедневно и на данный момент у нее все в порядке. Она рассказала, что к ней приходила полиция и медики и также проверили ее состояние здоровья и осмотрели собаку.

Анастасия напомнила, что на собаку у нее собраны все документы для осуществления перелета в Украину в рамках закона.

Напомним, гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.