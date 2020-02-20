Нет документов: в посольстве пояснили отказ в эвакуации украинке с собачкой

В посольстве объяснили, почему не эвакуировали девушку из Китая / Facebоok Зинченко

В посольстве Украины в Китае сообщили, почему отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее шпицем в эвакуации.

Как пишет пресс-служба посольства, девушка получила отказ из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

По информации ведомства, посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Но из-за карантина власти Китая не дали согласия.

"Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - говорится в сообщении.

Позже посольство Украины предложило Анастасии список гостиниц для животных в Ухане, где она смогла бы оставить свою собаку до того времени, пока ситуация в городе не станет безопасной.

'Госпожа Зинченко отказалась - сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных от 17 февраля, выдан Инспекцией ввоза-вывоза и карантину КНР в г. Гуанчжоу. Напомним, что Гуанчжоу - это город, который находится на расстоянии почти 1000 км от Уханя, в то время как вылет Анастасии должен был состояться именно с г. Ухань. Кроме того, в документе указано, что животное прибывает с незараженной территории", - говорится в сообщении.

Сейчас посольство продолжает поддерживать контакт с Анастасией и всеми теми соотечественниками, которые остаются в провинции, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Эвакуация из Китая

Напомним, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.

Также отметим, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.