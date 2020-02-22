"Как Гитлер в 41-ом": эксперт предупредил о риске прорыва обороны ВСУ

Боевики пошли в наступление в Золотом / Reuters

Недавняя атака вооруженных формирований Российской Федерации позиций подразделений Объединенных сил в районе Золотого в Луганской области была неожиданный, заявил полковник запаса Олег Жданов.

"Россия, как Гитлер в 1941-ом году, смогла достичь фактора внезапности", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По его словам, накануне удара была зафиксирована ротация вражеских военных на линии разграничения, в том числе – снайперов.

"В 5:50 начался артобстрел (в Золотом, - ред.). Фактически через несколько часов после его начала мы начинаем терять позиции, потому что пехота без огневой поддержки артиллерии не в состоянии усидеть в окопах, тем более в ходе минометных обстрелов, которые предназначены для того, чтобы навесной стрельбой выковыривать солдат из окопов", - отметил эксперт.

Читайте такжеВ Золотом погибший боец ВСУ остался на покинутом дозорнике – волонтерПри этом он провел аналогию с событиями в Дебальцево, когда бывший на тот момент президентом Петр Порошенко дал приказ артиллерии прекратить огонь.

"На передовой телевизора не было, там шел бой и когда пехота лишилась поддержки артиллерии… Они (российские войска, - ред.) выбивали наших бойцов из окопов и когда они начинали отступать, их просто расстреливали", - напомнил Жданов.

Вместе с тем он предположил, что приказ об артиллерийской огневой поддержке мог быть принят начальником Генштаба Русланом Хомчаком самостоятельно.

"Мы ударили изо всей силы, восстановив положение на линии разграничения, сохранив наши позиции", - утверждает военный эксперт.

К слову, в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию.

Читайте такжеКровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков

Там подчеркнули, что нарушение режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым является строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию, а долгожданный мир на востоке Украины может быть достигнут, если будет существовать достаточный уровень политической воли, будут вестись добросовестные переговоры и проявляться конкретная поддержка усилий, чтобы "оружие замолчало".

В то же время он не согласилась с утверждениями о потере ВСУ наблюдательных пунктов в "серой зоне".

Читайте такжеСША обвинили Россию в атаке возле Золотого"Наблюдательные пункты в "серой зоне" временные и они могут перемещаться. Чтобы вы понимали – это маленькая ямка, в которой сидят 1-2 солдата и визуально с биноклем наблюдают за противником. Поэтому я не считают это большой угрозой", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае повторного внезапного удара, если ВСУ не получат приказ отвечать огнем на огонь, враг сможет пробить брешь в обороне на Донбассе.

"Если парадигма мира сохраняется, вторая попытка может для нас кончиться не совсем удачно", - резюмировал Жданов.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

Отметим, что по данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.