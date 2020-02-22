Бросили раненого: стали известны детали нового прорыва боевиков на Донбассе

Боец ВСУ на Донбассе / УНИАН

В ходе попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации возле населенного пункта Новотошковское Луганской области был уничтожен российский наемник Андрей Лазарев.

"Сегодня, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе", - рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, враг, пользуясь полной темнотой, предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорный пункт ВСУ.

Читайте такжеЗамес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков"Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо Повернись живым), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого", - отметил журналист.

По его данным, раненый боевик получил два пулевых ранения (одна пуля в челюсть, вторая в живот).

"У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен. С нашей стороны пострадавших нет", - подчеркнул Бутусов.

Ликвидированный боевик Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ / censor.net.ua

Он также обратил внимание на то, что на начало 2020 года весь личный состав армейских корпусов "ЛДНР" получил российские паспорта.

Отметим, что профиль Лазарева был ранее размещен на ресурсе Миротворец.

Ранее в штабе ООС сообщили о том, что вражеские диверсанты ночью предприняла неудачную попытку прорыва через линию столкновения.

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"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отразили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

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По данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.