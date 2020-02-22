Бросили раненого: стали известны детали нового прорыва боевиков на Донбассе

Боевик Андрей Лазарев умер от потери крови сразу после попадания в плен.
В ходе попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации возле населенного пункта Новотошковское Луганской области был уничтожен российский наемник Андрей Лазарев.
"Сегодня, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе", - рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.
По его данным, враг, пользуясь полной темнотой, предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорный пункт ВСУ.
Читайте такжеЗамес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков"Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо Повернись живым), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого", - отметил журналист.
По его данным, раненый боевик получил два пулевых ранения (одна пуля в челюсть, вторая в живот).
"У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен. С нашей стороны пострадавших нет", - подчеркнул Бутусов.
Он также обратил внимание на то, что на начало 2020 года весь личный состав армейских корпусов "ЛДНР" получил российские паспорта.
Отметим, что профиль Лазарева был ранее размещен на ресурсе Миротворец.
Ранее в штабе ООС сообщили о том, что вражеские диверсанты ночью предприняла неудачную попытку прорыва через линию столкновения.
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"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отразили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.
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По данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.