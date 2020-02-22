"Уже в Киеве": до Украины добралась новая смертельная "игра" среди детей

Новая "игра" нередко заканчивается серьезными травмами / УНИАН

Новая опасная "игра", набирающая популярность среди подростков, уже добралась до Украины.

Как пишут в соцсетях, небезопасное "развлечение", которое нередко сопровождается травмами и даже смертельными случаями, уже распространилось в школах в Киеве.

В частности, "забава", во время которой жертве подсекают ноги и она падает на пол, рискуя получить травму головы, замечена среди школьников в Пуще-Водице, рассказала в Facebook Анна Калантерная.

"Мне пришла такая информация из Киева: Пришла смертельная игра ,она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги ,если ребенок не знает как падать , ударяются головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы! Есть информация, что в Киевских школах уже играют, Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже", - сообщила она.

Женщина также обратилась к родителям с просьбой провести разъяснительную работу со своими детьми.

"К сожалению, мы тоже в детстве играли в опасные игры", - добавила Калантерная.

Читайте также"Синий кит": нацгвардеец отговорил 16-летнюю девочку прыгать с плотины ДнепроГЭС

Отметим, что пользователи в комментариях выразили обеспокоенность из-за распространения опасной игры в Украине:

"Да этой игре и её различным вариациям куча лет. Прикол плохой и подлый", "Вспомнила своё детство и думаю, блин, а могла и не дотянуть до совершеннолетия", "Какой ужас", - пишут в комментариях под сообщением пользователи.

Напомним, ранее сообщлаось о том, что в Киев подростки устроили смертельную игру "Беги или умри". Ее суть заключается втом, чтобы перебежать через оживленную трассу в потоке автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Позднее стало известно о том, что в Украине в Украине появилась еще одна жертва опасных игр в соцсетях.

Читайте такжеЖенский бюст на курьих ножках: как защитить подростков от новой суицидальной игры Момо

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.