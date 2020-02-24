Украинские загранпаспорта в ОРДЛО: документ получили 950 тысяч человек

Стало известно, сколько украинских паспортов получили жители ОРДЛО / Фото dpsu.gov.ua

По состоянию на февраль 2020 года оформлено и выдано более 950 тысяч паспортов Украины для выезда за границу гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса.

По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

К слову, недавно в России тоже отчитались о паспортизации оккупированных территорий на Донбассе.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 000 российских паспортов в 2019 году.

Читайте такжеНа Чичерину за дружбу с "ДНР" повесили орденНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛО. По его словам, "каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить".

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО, - ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", - отметил Зеленский.