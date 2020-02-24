Гибель животных: под Харьковом перевернулся грузовик, перевозивший свиней

Перевернулся грузовик со свиньями в прицепе / Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области во время движения перевернулся грузовой автомобиль, который вез в прицепе 180 свиней.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло в селе Коробочкино Чугуевского района.

Отмечается, что 22-летний водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением, что привело к трагическим последствиям.

В результате ДТП серьезные травмы получил 19-летний пассажир автомобиля, он был госпитализирован в местную больницу. Также в полиции отметили, что часть животных, находившихся в прицепе, погибла. Сколько именно из 180 свиней стали жертвами аварии – не уточняется.

В полиции зарегистрировали ДТП, ведутся следственные действия и выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в польском городе Катовице украинец устроил масштабное ДТП – наш соотечественник протаранил сразу восемь припаркованных автомобилей. Стоит отметит, что украинец был навеселе.

Как ранее сообщалось, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей такси. Виновником аварии стал водитель легковушки, который рассекал по городу подшофе.