Зеленский ответил на обвинения оставшейся в Ухане девушки с собачкой

Зеленский предложил оставить собачку в посольстве / Фото: Instagram/Анастасия Зинченко

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обвинение украинки Анастасии Зинченко, которую не смогли эвакуировать из Уханя по причине наличия у нее собаки.

Во время пресс-конференции в Новых Санжарах глава государства подчеркнул, что Украина бы хотела бы забрать свою соотечественницу, но это пока, учитывая обстоятельства, невозможно.

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там", — сказал Зеленский.

По словам президента, собачка может пока пожить в посольстве и ее сразу же привезут в Украину, как только Китай разрешит вывозить с территории своего государства животных.

Напомним, украинка Анастасия Зинченко, которая была вынуждена остаться в зараженном жутким коронавирусом Китае из-за своей собачки, сегодня вновь пожаловалась на бездействие украинских властей.

Напомним, гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.

Позже Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинской модели Анастасии Зинченко, которая работала в Ухане, но не смогла вернуться во время всеобщей эвакуации из-за собаки.