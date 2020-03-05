"История потухла": украинка с собачкой из Китая шокировала заявлением

Анастасия Зинченко обратилась к украинской власти / Telegram

Украинка Анастасия Зинченко, которая была вынуждена остаться в зараженном жутким коронавирусом Китае из-за своей собачки, сегодня вновь пожаловалась на бездействие украинских властей.

Девушка на своей странице в Instagram недовольна тем фактом, что на днях Украина запретила ввозить животных из Китая.

"Спустя две недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", – подчеркнула Зинченко.

Также она сообщила, что о ней забыли и уже неделю ей никто не звонит.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше", – пожаловалась Зинченко.

Она считает, что Украина дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на кону стоят уже новые проблемы.

"Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае)", – написала девушка.

Напомним, гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.

Позже Главред писал. что президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинской модели Анастасии Зинченко, которая работала в Ухане, но не смогла вернуться во время всеобщей эвакуации из-за собаки.

"Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдём средства и способ… я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём", — пообещал Зеленский.