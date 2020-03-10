В Слуге народа рассказали, почему отправили в отставку Рябошапку и Гончарука

Руслан Рябошапка / УНИАН

Евгения Кравчук, замглавы фракции Слуга народа (политсила Владимира Зеленского) объяснила, что недавние громкие отставки генпрокурора Руслана Рябошапки и премьер-министра Алексея Гончарука (вместе с правительством) были вполне логичны.

По мнению нардепа, полгода – вполне достаточный срок и для премьера, и для генпрокурора, чтобы показать нужные результаты, сообщает 24-й канал.

Кравчук также рассказала о том, что она испытывала крайний стыд, когда Рябошапка перед вынесением себе недоверия категорически отказался отвечать на вопросы нардепов и ушел с парламентской трибуны.

Читайте такжеРазумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку"На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов. Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – подчеркнула депутат.

Напомним, ранее, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука. За отставку проголосовали 353 народных избранника. На посту премьера его сменил Денис Шмыгаль. В четверг, 5 марта 2020 года 263 депутата Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.