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"Всеми силами против мира": Сивохо рассказал о травмах из-за нападения радикалов

12 марта 2020, 18:48

Сергей Сивохо отметил, что сейчас в боевом состоянии.

Сергей Сивохо
Сергей Сивохо / УНИАН

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо рассказал о последствиях стычки с радикалами. По его словам, с ним все в порядке, но он подвернул ногу.

"Подвернул ногу, но в боевом состоянии. Со мной все в порядке. Будем считать это началом работы платформы, потому что нам нужно со всеми людьми разговаривать. Сегодняшний инцидент нас не остановил. Платформа сосредоточена на налаживании диалога между мирными, прежде всего, людьми на всей территории Украины", - рассказал Сивохо в комментарии Стране.

При этом он указал, что политики используют украинских ветеранов в своих играх.

"Сегодня в очередной раз убедились, что есть люди, которые всеми силами против мира. Это не о ветеранах АТО. Уважаю ветеранов за то, что они встали на защиту Украины, но есть силы, которые сознательно их используют на разжигание ненависти в обществе. Эти политики зарабатывают на войне: деньги, политические рейтинги", - подытожил советник Данилова.

В свою очередь, организация Национальный корпус направила в СБУ заявление о государственной измене Сивохо. По их мнению, советник секретаря СНБО создает впечатление о "внутреннем вооруженном конфликте" на Донбассе и тем самым нарушает закон.

"Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы организации в facebook.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между  присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Позже один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил, что конфликт спровоцировал отказ Сивохо называть Россию страной-агрессором. Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, напавшего на Сивохо.

Сергей Сивохо СНБО радикалы нападение новости Украины
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