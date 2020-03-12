Полиция вычислила радикала, напавшего на Сивохо - СМИ

Полиция вычислила радикала, ударившего Сергей Сивохо / УНИАН

Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, который утром ударил ногой Сергея Сивохо (советника секретаря СНБО Алексея Данилова).

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники в МВД Украины. Согласно их данным, бил Сивохо 31-летний Юрий Капля. На минувших внеочередных выборах в Верховную Раду он был кандидатом по одномандатному мажоритарному округу №203 от националистической партии Свобода - но успеха не добился.

Также сообщается, что в числе семнадцати задержанных радикалов, доставленных в Печерское райуправление Нацполиции, Капли не было.

Кроме того, на радикалов, активно участвующих в срыве презентации платформы Сивохо в полиции готовят административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Касаемо Капли, то сейчас следователи решают - будут ли предьявлять подозрение по статье 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

Напомним, ранее, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения. Позднее один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил о том, что Сивохо спровоцировал конфликт, отказавшись отвечать на прямой вопрос - "Россия - агрессор?".