"Не был уполномочен": Данилов открестился от Сивохо после нападения радикалов

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал инцидент, который произошел в среду, 12 марта, во время презентации Национальной платформы единства и примирения. По его словам, советник главы СНБО Сергей Сивохо не имеет полномочий официально представлять позицию СНБО.

"Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам – будь то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат и других", – написал Данилов в Facebook.

При этом он указал, что его советники имеют свою собственную позицию.

"Поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно. Однако эти разногласия не прекращают дискуссию", – подытожил глава СНБО.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Позже один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил, что конфликт спровоцировал отказ Сивохо называть Россию страной-агрессором. Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, напавшего на Сивохо.