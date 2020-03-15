Долгожданная эвакуация: сколько украинцев заберут из Италии

Дмитрий Кулеба назвал число украинцев, которых эвакуируют из Италии / УНИАН

Жуткий коронавирус уверенно шагает по странам мира - первая смерть от недуга была зафиксирована уже и в Украине. 15 марта из аэропорта Борисполь вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией из-за пандемии коронавируса.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что из Италии в Украину будут эвакуированы 125 человек, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, 98 человек, это группа из двух автобусов, которые не смогли выехать из-за закрытия границы со Словенией.

"98 человек это группа из двух автобусов и 27 человек, выразивших желание вернуться. На боту четыре человека, двое имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, и еще двое людей, граждане Украины которые имеют паспорта других государств. То есть никаких иностранцев", - заявил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что на рейс зарегистрировались 123 человека.

"Трое людей из дополнительного списка не появились. Они не сели на борт", - отметил министр.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что ориентировочно, самолет вернется в аэропорт "Борисполь" около 22:20-23:00 часов.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на борту находятся два медика.

"Сейчас происходит общение с итальянскими медиками, которые отметили, что на борт допущены только здоровые люди. Мы всем предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию домой. После приема будем делать выборочный контроль и проверять лиц в самоизоляции", - добавил он.

Как ранее сообщал Главред, авиакомпания МАУ заявила о намерении организовать несколько дополнительных рейсов для возвращения украинцев, потому что Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Кроме того, на границе со Словенией не пропускают два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии. Им посоветовали вернуться в Италию и дождаться эвакуации