Из Польши в Украину запустят специальные поезда: как добраться

В МИД обнародовали список.
Стал известен график движения специальных поездов, на которых украинцы могут вернуться на родину из Польши.
Информацию предоставило Посольство Украины в Польше, она обнародована на странице посла Андрея Дещицы в Facebook.
Уехать на поезде можно будет из Перемышля 20 марта. Всего запланировано четыре специальных рейса.
Расписание (время местное):
10:18 - 21:33; 13:10 - 23:08 (Intercity)
15:45 - 23:53 (Intercity)
18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).
"Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)", — добавил посол.
"Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно", — написал Дещица.
Напомним, украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения.
Как ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения.