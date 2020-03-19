Из Польши в Украину запустят специальные поезда: как добраться

Из Польши можно будет приехать в Украину, несмотря на закрытие границы / УНИАН

Стал известен график движения специальных поездов, на которых украинцы могут вернуться на родину из Польши.

Информацию предоставило Посольство Украины в Польше, она обнародована на странице посла Андрея Дещицы в Facebook.

Уехать на поезде можно будет из Перемышля 20 марта. Всего запланировано четыре специальных рейса.

Расписание (время местное):

10:18 - 21:33; 13:10 - 23:08 (Intercity)

15:45 - 23:53 (Intercity)

18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).

"Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)", — добавил посол.

"Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно", — написал Дещица.

Напомним, украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения.

Как ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения.