Зеленский выгнал с должности советника критиковавшего план Ермака по ОРДЛО "слугу народа"

Гео Лерос / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил народного депутата из фракции Слуга народа Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Соответствующий указ №100/2020 опубликован на официальном портале главы государства.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Напомним, ранее Лерос критически оценил план главы Офиса президента Андрея Ермака по реализации Минских соглашений и создания консультационного совета с представителями ОРДЛО.

В интервью Censor.net.ua он подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанном в Кремле.

Как известно недавно ряд народных депутатов от Слуги народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с договоренностями и создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО.