Официально: Трепак подал в отставку с поста заместителя генпрокурора

Виктор Трепак подал в отставку с поста замгенпрокурора/ УНИАН

Виктор Трепак написал заявление об увольнении с поста заместителя генерального прокурора

Такой комментарий дала недавно назначенная глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, сообщает портал УН.

"Заявление он [Трепак - Главред] принес. Я его еще не подписала", - заявила она.

Причины, по которой Трепак решил покинуть свой пост, Венедиктова не озвучила. Кроме того, она не стала подтвеждать информацию о том, что это произошло из-за отстранения его от дела об убийстве общественного деятеля Екатерины Гандзюк.

"У него есть действительно резонансные дела, которые за ним и остаются. И группа прокуроров по этим делам остается", - заявила Венедиктова.

Напомним, Трепак - ветеран АТО, а в 2015-2016 годы занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генерального прокурора Трепак был назначен 8 октября 2019 года Русланом Рябошапкой.