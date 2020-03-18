Зачем Зеленский отдал Венедиктовой кресло генпрокурора

Ирина Венедиктова назначена генпрокурором / @dbr.gov.ua

Призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора з точки зору Зеленського - вимушене. Тому що в нього було декілька серйозних, реальних зобов'язань перед суспільством, які, до речі, впливають на стабільність його безпосередньої влади. І зокрема, це наведення елементарної справедливості – тобто покарання тих, хто дуже яскраво засвітився у корупціонерах тощо. І на цьому фронті абсолютно нічого не відбувається, тому він змушений посилювати ситуацію у цьому напрямі.

Наша генеральна прокуратура фактично позбавлена процесуальних прав, наприклад, таких, як вести слідство, але ГПУ в змозі (вона має таке право і можливість) організувати співпрацю і спрямувати зусилля силовиків із різних відомств на досягнення результату – доказової бази. І тому Зеленський обрав ту людину, яку він, по-перше, знає, бо робити ставку на тих, із ким йому комфортно – це найбліьш потужна на його точку зору умова, яка змушена давати результат.

Читайте такжеСИЗО для Порошенко: эксперт рассказал, чего ждать от нового генпрокурораЯк підлеглі генерального прокурора роблять його недієздатним? Вони обіцяють все зробити, і далі виникає безліч таких ситуацій, де хочуть щось зробити, але не можуть – то в СБУ не дали документи, то ще десь затримують експертизи, і в той же час генеральний прокурор забезпечує масу всілякої діяльності – зустрітися з послами, з представниками громадськості і т.д. І тому, через таку зайнятість, на контроль за безпосереднім проходженням кримінальних справ у нього просто не вистачає часу.

І Венедиктова буде змушена зосередитись саме на результаті – вона це прекрасно розуміє. Якщо вона, ще один генеральний прокурор за останні сім років, коли її попередники не продемонстрували відповідних результатів – це реальна біда і вона вигребе від суспільства більше за інших. Тому вона вимагатиме від підлеглих забезпечити результат – принаймні доведення резонансних справ до суду.

Для Зеленського наразі принциповими є результати у кількох напрямках. На першому місці для нього - Порошенко і припинення його антизеленської діяльності. Але саджати Порошенка йому не радять закордонні партнери, бо у цьому разі він сам може стати наступним, але, з іншого боку, це посуне Порошенка з протестного поля.

Читайте такжеПобег Порошенко логичен и предсказуемПо-друге, йому якимось чином треба скинути Віктора Медведчука з позиції головного перемовника у російському питанні, аби він перестав робити різноманітні заяви та проявляти ініціативу, бо це так само заважає Зеленському керувати країною. І є ще з десяток менш відомих осіб з числа колишніх міністрів і можновладців, щодо яких були б доречні обвинувальні вироки через їх колишню діяльність і які Зеленський обіцяв раніше.

Що стосується Майдану, то перспектив розслідування цих справ, на жаль, практично нема, бо слідство розпорошене, свідки зникли, тобто їх просування фактично неможливе. А от інші резонансні справи, як, наприклад, вбивство Павла Шеремета чи Катерини Гандзюк, Венедиктовій доведеться зрушити з місця і дати суспільству чіткі відповіді про винних та їх засудження. Бо суспільству потрібні наочна справедливість, розслідування злочинів і покарання винних. І у цьому напрямку їй доведеться йти дуже швидко, бажано із публічними щотижневими звітами. І не обов'язково у цьому конвеєрі усі будуть засуджені, але затримання матимуить резонанс і острах у недоброчесних чиновників.

І як раз цього очікує від неї Зеленський. Та на це у неї є часу максимум до кінця цього року, або, за умови парламентської кризи, до осені, а тому їй доведеться діяти рішуче. І саме результативність у неї буде на першому місці, ніж усі інші деталі, включаючи навіть дотримання букви закону.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда