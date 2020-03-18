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Зачем Зеленский отдал Венедиктовой кресло генпрокурора

Александр Кочетков

политический аналитик

18 марта 2020, 08:29

Венедиктова сосредоточится на политических оппонентах президента и на расследовании резонансных убийств. Но не по делам Майдана (дальше - укр.)

Венедиктова
Ирина Венедиктова назначена генпрокурором / @dbr.gov.ua

Призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора з точки зору Зеленського -  вимушене. Тому що в нього було декілька серйозних, реальних зобов'язань перед суспільством, які, до речі, впливають на стабільність його безпосередньої влади. І зокрема, це наведення елементарної справедливості – тобто покарання тих, хто дуже яскраво засвітився у корупціонерах тощо. І на цьому фронті абсолютно нічого не відбувається, тому він змушений посилювати ситуацію у цьому напрямі.

Наша генеральна прокуратура фактично позбавлена процесуальних прав, наприклад, таких, як вести слідство, але ГПУ в змозі (вона має таке право і можливість) організувати співпрацю і спрямувати зусилля силовиків із різних відомств на досягнення результату – доказової бази. І тому Зеленський обрав ту людину, яку він, по-перше, знає, бо робити ставку на тих, із ким йому комфортно – це найбліьш потужна на його точку зору умова, яка змушена давати результат.

Читайте такжеСИЗО для Порошенко: эксперт рассказал, чего ждать от нового генпрокурораЯк підлеглі генерального прокурора роблять його недієздатним? Вони обіцяють все зробити, і далі виникає безліч таких ситуацій, де хочуть щось зробити, але не можуть – то в СБУ не дали документи, то ще десь затримують експертизи, і в той же час генеральний прокурор забезпечує масу всілякої діяльності – зустрітися з послами, з представниками громадськості і т.д. І тому, через таку зайнятість, на контроль за безпосереднім проходженням кримінальних справ у нього просто не вистачає часу.

І Венедиктова буде змушена зосередитись саме на результаті – вона це прекрасно розуміє. Якщо вона, ще один генеральний прокурор за останні сім років, коли її попередники не продемонстрували відповідних результатів – це реальна біда і вона вигребе від суспільства більше за інших. Тому вона вимагатиме від підлеглих забезпечити результат – принаймні доведення резонансних справ до суду.

Для Зеленського наразі принциповими є результати у кількох напрямках. На першому місці для нього - Порошенко і припинення його антизеленської діяльності. Але саджати Порошенка йому не радять закордонні партнери, бо у цьому разі він сам може стати наступним, але, з іншого боку, це посуне Порошенка з протестного поля.

Читайте такжеПобег Порошенко логичен и предсказуемПо-друге, йому якимось чином треба скинути Віктора Медведчука з позиції головного перемовника у російському питанні, аби він перестав робити різноманітні заяви та проявляти ініціативу, бо це так само заважає Зеленському керувати країною. І є ще з десяток менш відомих осіб з числа колишніх міністрів і можновладців, щодо яких були б доречні обвинувальні вироки через їх колишню діяльність і які Зеленський обіцяв раніше.

Що стосується Майдану, то перспектив розслідування цих справ, на жаль, практично нема, бо слідство розпорошене, свідки зникли, тобто їх просування фактично неможливе. А от інші резонансні справи, як, наприклад, вбивство Павла Шеремета чи Катерини Гандзюк, Венедиктовій доведеться зрушити з місця і дати суспільству чіткі відповіді про винних та їх засудження. Бо суспільству потрібні наочна справедливість, розслідування злочинів і покарання винних. І у цьому напрямку їй доведеться йти дуже швидко, бажано із публічними щотижневими звітами. І не обов'язково у цьому конвеєрі усі будуть засуджені, але затримання матимуить резонанс і острах у недоброчесних чиновників.

І як раз цього очікує від неї Зеленський. Та на це у неї є часу максимум до кінця цього року, або, за умови парламентської кризи, до осені, а тому їй доведеться діяти рішуче. І саме результативність у неї буде на першому місці, ніж усі інші деталі, включаючи навіть дотримання букви закону.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Ирина Венедиктова ГПУ Александр Кочетков Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Зеленский
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