"Не представляет интереса": Рябошапка упрекнул Венедиктову

Руслан Рябошапка / УНИАН

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк не будет доведено до конца после увольнения заместителя главы ведомства Виктора Трепака. По словам бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, "это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу".

При этом он заявил о "реванше" после назначения нового руководства Офиса генпрокурора.

"Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом", – заявил Рябошапка в интервью 24 каналу

При этом он считает, что экстрадиции из Болгарии возможного организатора нападения Алексея Левина удалось добиться "исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака".

Кроме того, Рябошапка отметил, что для нового генпрокурора Ирины Венедиктовой "это дело не представляет особого интереса".

Как ранее сообщал Главред, Виктор Трепак написал заявление об увольнении с поста заместителя генерального прокурора