"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк

Алексей Левин / Фото: Facebook/Хто замовив Катю Гандзюк?

Алексей Левин, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, знал, что находится в розыске и тщательно скрывался. Правоохранители смогли его вычислить после того, как получили доступ к его перепискам в мессенджерах.

"Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Увидев меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся", - рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в интервью ZN.UA.

При этом он отметил, что задержали Левина правоохранители Болгарии, но спецоперацию разрабатывали он, тогдашний глава ГПУ Руслан Рябошапка и руководитель СБУ Иван Баканов.

"В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником – с соответствующим опытом, информированностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, сохранять коммуникацию с нужными связями, создать серьезную систему защиты и противодействия от обнаружения его места пребывания и возможного задержания", - заявил заместитель генпрокурора.

По его словам, украинские правоохранители знали о пребывании Левина в Болгарии и туда выезжала розыскная группа, которая ничего не добилась из-за слива информации. Кроме того, он указал, что есть лица, которые пытались помешать экстрадиции подозреваемого в Украину.

"О связи с Карлом Стуреном, в конце прошлого года на меня вышли определенные люди и сказали, что якобы Карл Стурен может посодействовать найти Левина. Поскольку на то время для следствия важна была любая информация, которая проливала свет на местонахождение разыскиваемого подозреваемого, я согласился обсудить этот вопрос", - сообщил Трепак.

Кроме того, он указал, что представитель Стурена отказался адвокатом одного из подозреваемых по делу, которые хотел "порешать" свои вопросы.

"Когда мы брались за эту резонансное дело, хорошо понимали все аспекты ее расследования... Попытки выйти на меня через третьих лиц, угрозы, попытки договориться — все это я давно прошел", - подытожил заместитель генпрокурора.

Как ранее сообщал Главред, подозреваемого в организации нападения Алексея Левина экстрадировали в Украину в понедельник, 16 марта.