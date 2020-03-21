УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк

21 марта 2020, 19:58

Виктор Трепак отметил, что есть люди, которые использовали политическое влияние, чтобы помешать экстрадиции Алексея Левина.

Левин
Алексей Левин / Фото: Facebook/Хто замовив Катю Гандзюк?

Алексей Левин, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, знал, что находится в розыске и тщательно скрывался. Правоохранители смогли его вычислить после того, как получили доступ к его перепискам в мессенджерах.

"Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Увидев меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся", - рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в интервью ZN.UA.

При этом он отметил, что задержали Левина правоохранители Болгарии, но спецоперацию разрабатывали он, тогдашний глава ГПУ Руслан Рябошапка и руководитель СБУ Иван Баканов.

"В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником – с соответствующим опытом, информированностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, сохранять коммуникацию с нужными связями, создать серьезную систему защиты и противодействия от обнаружения его места пребывания и возможного задержания", - заявил заместитель генпрокурора.

По его словам, украинские правоохранители знали о пребывании Левина в Болгарии и туда выезжала розыскная группа, которая ничего не добилась из-за слива информации. Кроме того, он указал, что есть лица, которые пытались помешать экстрадиции подозреваемого в Украину.

"О связи с Карлом Стуреном, в конце прошлого года на меня вышли определенные люди и сказали, что якобы Карл Стурен может посодействовать найти Левина. Поскольку на то время для следствия важна была любая информация, которая проливала свет на местонахождение разыскиваемого подозреваемого, я согласился обсудить этот вопрос", - сообщил Трепак.

Кроме того, он указал, что представитель Стурена отказался адвокатом одного из подозреваемых по делу, которые хотел "порешать" свои вопросы.

"Когда мы брались за эту резонансное дело, хорошо понимали все аспекты ее расследования... Попытки выйти на меня через третьих лиц, угрозы, попытки договориться — все это я давно прошел", - подытожил заместитель генпрокурора.

Как ранее сообщал Главред, подозреваемого в организации нападения Алексея Левина экстрадировали в Украину в понедельник, 16 марта.

Екатерина Гандзюк убийство Алексей Левин Виктор Трепак Офис генпрокурора Болгария новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
19:32
Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус
19:31
Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:10
Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть
18:50
Драконовские меры из-за карантина: в Киеве закрыли детские площадки Видео
18:37
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты Видео
18:36
В Минздраве придумали жесткое наказание для частных лабораторий из-за коронавируса
18:18
Коронавирусная зараза накрыла еще одну область: СМИ рассказали детали
18:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
17:45
Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине уже на следующей неделе - СМИ
17:35
"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавируса
17:18
"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили
17:05
Коронавирус в Украине: астролог сказал, когда "зараза" пропадет
16:58
Скандал с эвакуацией украинцев: в Польше возмутились из-за непрошенных гостей
16:38
Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году
16:23
Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:15
Морозы, метели и снежные заносы: украинцев оглушили зимним прогнозом
15:55
28 дней спустя: Комаровский спрогнозировал массовое заражение китайским коронавирусом Видео
15:41
"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине
15:40
Пасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа дата Видео
15:37
Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников
15:15
"Путин может покупать": Сивохо высказался о примирение с Донбассом Видео
14:59
"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России
14:55
Спецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве Видео
14:38
"Много воды и клизма с содой": украинка рассказала, как лечат коронавирус в Лондоне Видео
14:38
Без защиты и с молитвами: медик рассказала об ужасной ситуации в Днепре
14:32
Еще один украинский город останавливает общественный транспорт
14:07
Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание
14:06
Отец и двое детей: всплыли подробности о второй заразившейся в Ивано-Франковской области женщине
13:59
Скандал с экспортом украинских респираторов: Нефедов дал объяснение Фото
13:39
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть одно условие Видео
13:14
Киев прекращает пассажирские перевозки: стала известна дата
12:58
В Украину прибыл новый борт с эвакуированными: в МИД рассказали детали
12:46
Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер
12:26
"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине
12:00
Холостяк 10 сезон 3 выпуск 20-03-2020 - кто ушел Видео
12:00
40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления Фото Видео
11:57
Жена известного украинского чиновника подхватила коронавирус: подробности Видео
11:39
Коронавирус в Великобритании: Джонсон огорошил заявлением Видео
11:31
"Гасите кабанов": в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров Видео
11:24
Минимум 500 тысяч смертей: что так долго скрывал Китай о коронавирусе мнение
11:08
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
11:07
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
10:54
"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире Видео
10:45
Из-за коронавируса голодные бунты не за горами мнение
10:31
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
09:48
Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять