Суд Болгарии принял окончательное решение по экстрадиции "организатора" убийства Гандзюк

Алексей Левин / Фото: Слидство.инфо

Апелляционный суд в Болгарии вынес окончательное решение по вопросу об экстрадиции подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Так, суд подтвердил решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.

По данным местного издания Gramofona, заседание состоялось в среду, 11 марта, в городе Бургас.

Отмечается что Левин настаивал на том, чтобы его не экстрадировали в Украину, объясняя это тем, что его поместят в секретную тюрьму, где применят "особые" методы. При этом он указал, что якобы готов помогать украинским следователям, но из Болгарии.

По словам адвоката, решение об экстрадиции неправильно и незаконно, потому что запрос на передачу поступил от ГПУ, а сейчас такого органа больше нет. Кроме того, он указал, что суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.

В свою очередь, сторона обвинения настояла, что запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным.

Как ранее сообщал Главред, одному из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк предъявили новое подозрение.