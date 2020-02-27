Убийство Гандзюк: одному из фигурантов предъявили новые подозрения

Игорь Павловский / УНИАН

Одному из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк предъявили новое подозрение. Так, Игоря Павловского заподозрили в незаконном завладении транспортом.

По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемый в составе ОПГ угнал транспортные средства на общую сумму 5 миллионов гривен.

В рамках данного дела проведены 10 обысков по местам проживания подозреваемых и возможного хранения вещественных доказательств. Всего подозрение объявили четырем фигурантам по части 3 статьи 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал подробности экстрадиции подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.