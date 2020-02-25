Рябошапка рассказал, когда возможный организатор убийства Гандзюк окажется в Украине

Алексей Левин / flagman.bg

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал подробности экстрадиции подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, Алексей Левин может быть в Украине уже на следующей неделе.

Так, Рябошапка указал, что 28 февраля завершается срок подачи апелляции на экстрадицию от адвоката Левина. Таким образом, с пятницы, 28 февраля, можно ожидать, что подозреваемый в организации нападения на Гандзюк вернется в Украину.

В то же время, адвокат Михаил Величко в Facebook сообщил, что экстрадицию Левина откладывается.

"Экстрадиция А.Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение Болгарского суда о его экстрадицию по запросу Офиса ГПУ в Украину!" - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, суд Болгарии принял решение относительно экстрадиции подозреваемого в организации нападения.