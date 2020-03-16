Финишная прямая: главного подозреваемого по делу Гандзюк экстрадировали в Украину

Алексей Левин / flagman.bg

В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк новый поворот. Так, подозреваемого в организации нападения Алексея Левина экстрадировали в Украину в понедельник, 16 марта.

"Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора", - гооврится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ближайшее время подозреваемого доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что на это есть 48 часов.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела.

Как ранее сообщал Главред, Апелляционный суд в Болгарии вынес окончательное решение по вопросу об экстрадиции подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.