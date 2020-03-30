Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное число голосов

Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное количество голосов / УНИАН

Электронная петиция на сайте президента Украины о возвращении Ульяны Супрун на пост руководителя Минздрава всего за неделю набрала нужное для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Согласно законодательству страны, петицию должен рассмотреть и дать ответ Владимир Зеленский.

"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун.

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - написала автор петиции украинка Елена Лосик.

По состоянию на 15.00 30 марта петицию поддержали 26 744 украинцев.

Супрун, будучи американкой украинского происхождения, возглавляла Минздрав в Кабмине премьер-министра Владимира Гройсмана в качестве и.о. главы ведомства с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

Супрун на своем посту активно лоббировала и продвигала медицинскую реформу в Украине. За что подвергалась критике и со стороны врачей, и со стороны обычных украинцев. Они высказывали опасения, что из-за медреформы многие медучреждения в стране лишатся финансирования и закроются. Соответственно, множество украинцев останутся без медпомощи либо будут вынуждены лечиться полностью за собственные деньги.

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