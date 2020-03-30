УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное число голосов

30 марта 2020, 15:49

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о возврате Ульяны Супрун во главу Минздрава очень быстро набрала число голосов, нужное по законодательству.

Ульяна Супрун
Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное количество голосов / УНИАН

Электронная петиция на сайте президента Украины о возвращении Ульяны Супрун на пост руководителя Минздрава всего за неделю набрала нужное для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч. Согласно законодательству страны, петицию должен рассмотреть и дать ответ Владимир Зеленский.

"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун.

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - написала автор петиции украинка Елена Лосик.

По состоянию на 15.00 30 марта петицию поддержали 26 744 украинцев.

Супрун, будучи американкой украинского происхождения, возглавляла Минздрав в Кабмине премьер-министра Владимира Гройсмана в качестве и.о. главы ведомства с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года. 

Супрун на своем посту активно лоббировала и продвигала медицинскую реформу в Украине. За что подвергалась критике и со стороны врачей, и  со стороны обычных украинцев. Они высказывали опасения, что из-за медреформы многие медучреждения в стране лишатся финансирования и закроются. Соответственно, множество украинцев останутся без медпомощи либо будут вынуждены лечиться полностью за собственные деньги.

.

Ульяна Супрун Минздрав петиция Владимир Зеленский китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное число голосов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:05
Где коронавирус "прописался" в Киеве: количество по районам и карта
15:49
Петиция к Зеленскому о возврате Супрун в Минздрав набрала нужное число голосов
15:43
"Показательная порка Зеленского": в Сети обсуждают скандальное голосование в Раде
15:26
Коронавирус обнаружили у Олимпийского чемпиона из России
15:24
Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать карантин
15:16
Зеленскому пора записывать прощальное обращение мнение
15:04
Как оплатить коммунальные услуги онлайн – лучшие сервисы и методы
14:59
Названа возможная дата Олимпийских игр - СМИ
14:36
"Брызжут из глаз": врач описала сексуальную жизнь Петросяна и Брухуновой Видео
14:36
В Раде не поддержали кандидатуру Степанова на пост главы Минздрава
14:31
Рада уволила Емца - не продержался на посту главы Минздрава даже месяц Видео
14:11
Рада собралась, уволила, но не назначила – онлайн-трансляция Видео
13:58
Били и пытали: в Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца
13:55
Новый курс гривны и инфляция: сбудется ли пессимистический прогноз Кабмина
13:52
Пласидо Доминго победил коронавирус
13:45
Украинка, заразившая односельчан, попросила их не сжигать её дом и не убивать детей и внуков Видео
13:29
Легендарного КВНщика Сивохо уволили из СНБО - СМИ Видео
13:15
Настя Каменских La Cuarentena - смотреть онлайн новый клип Видео
13:12
Принудительной обсервации вернувшихся из Дохи не будет: некоторые украинцы сбежали
12:51
"Стремление к свободе": Кулеба объяснил попытку украинцев из Вьетнама "вырваться на волю" Видео
12:49
Том Хэнкс с женой снова под карантином
12:47
"Новая почта" бесплатно развезет по областям 120 тонн медицинских товаров
12:22
Коронавирус в Киеве: число зараженных пробило психологическую отметку
12:13
Создатели Final Fantasy VII Remake обратились к игрокам с важной просьбой
11:56
Что делать в случае отказа проводить тест на коронавирус: в МОЗ дали совет украинцам
11:41
Square Enix бесплатно раздает мобильную игру про Лару Крофт на iOS и Android
11:23
Пенсии на время карантина: как будут платить украинцам
11:16
Warner Bros выделила 100 миллионов на помощь пострадавшим от коронавируса
11:03
Новый намек на GTA 6 и одного из персонажей игры нашли в резюме мексиканского актера
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: "отрытый клад" и провальная грызня Видео
11:00
Коронавирус этого не боится: медики развенчали мифы об уханьской заразе Видео
10:57
Назван лучший напиток для защиты легких от коронавируса
10:43
Песня Чом ти не прийшов Женского Квартала стала вирусной в Украине Видео
10:40
Маски сорваны: коронавирус обнажил истинное лицо каждой страны мнение
10:36
"Отношение страны - за*бись": прилетевшие из Катара украинцы отказываются уйти из лайнеров
10:33
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 30 марта
10:17
"Вымогать постоянного внимания": медики обратились к украинцам из-за Ковид-19 Видео
10:13
Коронавирус в Украине: число зараженных возросло - свежие данные
10:04
"Быдло вирус, ща с*ебу": Шнуров с матами накинулся на россиян из-за коронавируса
09:33
Каким будет мир после пандемии коронавируса, и что ждет Украину мнение
09:31
"Надо умерить аппетиты": Разумков рассказал, на сколько похудеют кошельки чиновников Видео
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 29-03-2020: нокауты Видео
09:29
Спад коронавируса и польза алкоголя: новое открытие ученых
09:21
Как приготовить постный борщ: необычный рецепт Видео
09:18
Когда коронавирус в Украине достигнет пика: инфекционист дал прогноз
09:15
Игорь Николаев показал тест на коронавирус в Коммунарке
08:56
Цены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса
08:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 марта: высокие отношениям и невидимая защита Видео
08:39
Коронавирус в США: Трамп продлил до мая жесткие меры из-за COVID-19
08:32
Нефтяной кризис распространяется быстрее коронавируса мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять