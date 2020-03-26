У Зеленского потребовали вернуть Супрун на пост главы Минздрава

У Зеленского потребловали вернуть на пост главы Минздрава Ульяну Супрун / УНИАН

Жительница Украины Елена Лосик составила и опубликовала на президентском сайте петицию с требованием немедленно возвратить на пост главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

"В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы как никогда, нуждаемся на должности министра здравоохранения в специалисте своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировало продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - говорится в тексте петиции.

Напомним, ранее Супрун рассказала украинцам, что мыть руки, для того чтобы защититься от страшных болезней, в том числе и китайского коронавируса - нужно под песню "Путин - х*йло".