Супрун жестко потроллила Медведчука в День презерватива

Ульяна Супрун написала пост в День презерватива с коллежем Медведчука / Znaj

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун очень оригинально напомнила украинцам о Мировом дне презерватива, который отмечают сегодня, 13 февраля.

На странице в Facebook она опубликовала фотоколлаж с изображением народных избранников от ОПЗЖ - Виктора Медведчука, кума президента России, а также Вадима Рабиновича.

"Сегодня мировой день презерватива, пользуйтесь ими", - подписала экс-министр свой коллаж.

Также Супрун дала украинцам советы касательно контрацепции.

"Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ", - пишет Супрун.

"Не бойтесь говорить о контрацепции с партнером или партнершей. Не бойтесь отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом, в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем", - отметила бывшая и.о. министра.

Пользователи в Сети отреагировали на пост экс-чиновницы.

"Не уверен, что в посте о презервативах стоит изображать фото уже использованных", - написал Владимир Лар.

"Не будете пользоваться презервативами, вас используют гандоны", - отметила Евгения Нестеренко.

Пользователь Лис Микита отметил:

"спасибо, что просто и ясно называете вещи ихними именами. Только презервативы "За життя" уже использованы".

Ранее Супрун дала украинцам важный совет по борьбе с опасным коронавирусом, который разбушевался в последние дни в Китае и "спровоцировал первые жертвы.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет", - написала она в Facebook.

Также Главред писал, что "доктор смерть" предупредила о новой опасности кори и призвала делать прививки против этой болезни.

"Результаты недавних исследований показали, что вирус кори может вызвать так называемую "иммунную амнезию". Это значит, что иммунитет на время фактически забывает, как бороться с новыми инфекциями. Даже если вы уже ими болели, были против против них вакцинированы", - отметила Супрун.