В Украину едут проходимцы и идиоты: как Супрун села в лужу

Ульяна Супрун / УНИАН

Оказывается, пока страна занималась выборами, наша реинкарнация гоголевской Анастасии Петровны Коробочки (в нынешней аватаре - и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун) подписала и утвердила интересный документ - новый клинический протокол "Экстренная медицинская помощь: догоспитальный этап" (оформлен как приказ МЗ N1269 от 5.06.2019 года).

Очевидно, что за основу был взят аналогичный документ, созданный в США и дословно переведенный на ломаный украинский (в диаспорном варианте - типа высмеянного Андруховичем "отсе запрошення передаємо через тіло нашої коляборантки Ади Цитрини"). Отсюда в документе большое количество ляпсусов и странных формулировок. Скажем, украинским врачам рекомендуют обращаться к федеральным докторским союзам и объединениям. Собаки-поводыри должны проходить подготовку в соответствии с законом США "Про инвалидность".

Очень интересные моменты: приказ Министерства здравоохранения Украины предусматривает, что "Каждый штат имеет законодательные акты, обязывающие сообщить о таких преступлениях, как небрежное отношение или издевательство. Важно знать данные законы штата и знать четкие границы распространения информации - кому и в какой степени данная информация может быть предоставлена​​" (ст.54).

или:

"Национальный 24-часовой бесплатный номер телефона центров борьбы с отравлениями (800) 222-1222, и это ресурс для бесплатных, конфиденциальных консультаций экспертов из любой точки Соединенных Штатов".

Одним словом, весь этот документ изобилует подобными ляпсусами. Кому-то это может показаться нормальным, но мне кажется, что данный документ является диагнозом - не только системы здравоохранения, но и системы государственного управления в Украине.

Господи, почему такая несправедливость? Несколько веков назад из Европы в Америку ехали авантюристы и преступники, а в наше время из Америки в центр Европы - проходимцы и идиоты!

Тем, кто желает ознакомиться с документом, следует помнить: адрес сайта министерства - moz.gov.ua, a не mozgov.net.