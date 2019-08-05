"Из любой точки США": подопечные Супрун сели в лужу с документами Минздрава - фото

Ульяна Супрун / УНИАН

На официальной интернет портале Министерства здравохранения Украины был опубликован приказ "Об утверждении и внедрение медико-технологических документов по стандартизации экстренной медицинской помощи " утвержденный подписью и.о. главы ведомства Уляны Супрун.

В протоколе, который прилагается к приказу, есть интересные подробности, вряд ли совместимые с украинской действительностью.

Документ прямо ссылается на законы отдельных "штатов" и требует от врачей в случае отравления пациентов звонить экспертам "из любой точки Соединенных Штатов".

Напомним, ранее представители политсилы Владимира Зеленского, партии Слуга народа (триумфатора досрочных выборов в Верховную Раду) оценили кандидатуры на пост премьер-министра и назвали преемника Ульяны Супрун.