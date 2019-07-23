Супрун объяснила, почему не стоит варить варенье

Не стоит варить варенье, сообщила Ульяна Супрун / Скриншот видео с youtube.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что варить варенье не стоит, поскольку в нем содержится много сахара.

В классическом варенье содержится 50% сахара, не считая сахара, который есть в самих фруктах или ягодах, написала чиновница в Facebook.

Также Супрун отметила, что при длительной термической обработке в продуктах остается меньше витаминов — не стоит варить фрукты более 20 минут.

"…Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) — половина оптимальной дневной нормы сахара...", — подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Чиновница назвала альтернативы варенью — ягоды и фрукты можно заморозить, высушить, из них можно приготовить пастилу.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждала, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.