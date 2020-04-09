Аномальный Николаев: комиссия проверила область из-за отсутствия Covid-19

В Николаевскую область нагрянула комиссия из Министерства здравоохранения, чтобы проверить информацию об отсутствии в регионе людей, зараженных коронавирусом Covid-19.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, анализы госпитализированных с пневмонией николаевцев отвезли в соседнюю область, чтобы удостовериться, что местные власти не скрывают реальную статистику.

"Мы ночью провели спецоперацию, мы забрали в одной из больниц у больных с пневмонией образцы и доставили их не в эту вирусологическую лабораторию, а в другую лабораторию, которая находится за пределами территории области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают", — сообщил чиновник.

В результате проверки факты подтвердились, и Николаевская область осталась единственной, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Читайте такжеЯпония передает Украине препарат фавипиравир для лечения Covid-19Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что воспользовался случаем и попросил у главного санитарного врача дополнительное финансирование для местных больниц, а также упрощение механизма госзакупок.

"Также обратился к господину Ляшко с предложением на уровне Постановления позволить закупку необходимых гигиенических средств для потенциальных больных (пеленок, подгузников и т.д.) без проведения тендерных процедур. И так же позволить обеспечить больницу кислородным газификатором, чтобы не растягивать процедуру закупок на несколько месяцев". – отметил мэр.

Николаевские медики получили рекомендации относительно алгоритма исследования и выявления людей, потенциально инфицированных Covid-19.

Напомним, Сенкевич ранее утверждал, что ничего удивительного в положительной статистике нет, и она вполне закономерна. Он не сомневается, что в Николаеве действительно нет больных коронавирусом.