Феномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19

Сенкевич заверил, что Николаев не скрывает статистику по коронавирусу / УНИАН

В конце текущей недели Николаев и область ждет масштабная проверка в связи с отсутствием в городе случаев коронавируса Covid-19. Мэр города Александр Сенкевич заверил, что ничего удивительного в положительной статистике нет, и она вполне закономерна.

"Я думаю, что никакого феномена нет. Один из феноменов, видимо, в том, что николаевцы - одни из тех украинцев, по исследованиям Международного республиканского института, которые меньше всех путешествуют: как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что людей очень мало было за границей, тех, которые могли заразиться или потенциально контактировать с теми, кто проехал", - сказал Сенкевич в комментарии Радио Свобода.

По словам мэра, результат имеет и ответственность граждан области. Николаевцы строго выполняют требования карантина, на улицах города и области редко можно встретить людей, меньше пассажиров и в общественном транспорте.

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Сенкевич отметил, что, по статистике, ежедневно в Николаеве умирает от 10 до 16 людей и сейчас эта статистика остается неизменной. Количество больных с ОРВИ и пневмонией существенно уменьшилось, в сравнении с минувшим годом. Мэр заверил, что тесты в городе сейчас есть в достаточном количестве и всех пациентов с подозрением на коронавирус оперативно тестируют.

"Когда президент задает вопрос: "Что вы там скрываете?" - то сегодня некоторые врачи и чиновники уже ждут первого заболевшего. Чтобы скорее показать, что мы ничего не скрываем. У нас не Советский Союз, чтобы что-то скрывать, это не Чернобыль. Мы все в Украине находимся в одном положении и понимаем: чтобы быстро лечиться, нужно иметь актуальную информацию", - подытожил Сенкевич.

Напомним, в Тернополе местная жительница из-за эпидемии коронавируса не впустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше.

Как ранее сообщалось, жительница Николаева Ладимира Басова 29 марта прилетела в Борисполь из Таиланда и подписала в аэропорту обязательство о двухнедельной изоляции, однако нарушила закон и осталась в это время в столице, о чем регулярно сообщала в соцсетях.