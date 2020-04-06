В Тернополе женщина не впустила домой супруга, вернувшегося из Польши

Мужчину не пустили домой родственники / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Тернополе местная жительница из-за эпидемии коронавируса не впустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мужчина был вынужден ночевать на улице, а утром вызвал полицию.

Правоохранители разобрались в ситуации и отправили мужчину на обсервацию в медицинское учреждение. В городе оборудовали помещение, где могут самоизолироваться граждане, которые по различным причинам не могут сделать это дома.

В полиции тернополянину напомнили, что его самоизоляция должна длиться две недели. В случае нарушения правил людям придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, в Черниговской области от коронавируса скончался пациент. Ранее он пытался сбежать из больницы.

Как ранее сообщалось, жительница Николаева Ладимира Басова 29 марта прилетела в Борисполь из Таиланда и подписала в аэропорту обязательство о двухнедельной изоляции, однако нарушила закон и осталась в это время в столице, о чем регулярно сообщала в соцсетях.