В Тернополе женщина не впустила домой супруга, вернувшегося из Польши

Мужчина был вынужден ночевать на улице.
В Тернополе местная жительница из-за эпидемии коронавируса не впустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мужчина был вынужден ночевать на улице, а утром вызвал полицию.
Правоохранители разобрались в ситуации и отправили мужчину на обсервацию в медицинское учреждение. В городе оборудовали помещение, где могут самоизолироваться граждане, которые по различным причинам не могут сделать это дома.
В полиции тернополянину напомнили, что его самоизоляция должна длиться две недели. В случае нарушения правил людям придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, в Черниговской области от коронавируса скончался пациент. Ранее он пытался сбежать из больницы.
Как ранее сообщалось, жительница Николаева Ладимира Басова 29 марта прилетела в Борисполь из Таиланда и подписала в аэропорту обязательство о двухнедельной изоляции, однако нарушила закон и осталась в это время в столице, о чем регулярно сообщала в соцсетях.