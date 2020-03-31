Не собираться более двух человек: в Тернополе ужесточили карантин

Сотрудников коммунальных предприятий обязали демонтировать части конструкций детских площадок.
В Тернополе в связи с эпидемией коронавируса ввели в городе дополнительные ограничения на время действия карантина, соблюдение которых на улицах будут контролировать правоохранительные органы и за нарушение предусмотрен штраф.
Как сообщает пресс-служба мэрии Тернополя, городанам запрещено собираться группами более двух человек, отпускать детей самостоятельно на улицу и гулять в парках и скверах.
Городской совет представил общественности все требования на время действия карантинного режима:
не ходить на улице более 2 человек;
нельзя гулять в парках, скверах, объектах городской инфраструктуры;
детям до 14 лет нельзя находится на улице без сопровождения взрослых;
детям старше 14 лет выходить на улицу при согласии родителей и опекунов;
ЖКХ приказано закрыть спортивные площадки и частично демонтировать детские площадки;
на улице соблюдать расстояние между людьми в два метра, ходить в масках и перчатках.
на похоронах может присутствовать не более 10 человек.
В Тернопольской области 31 марта выявили 20 новых случаев заражения Covid-19. В результате общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.
"Плюс 20 подтвержденных случаев Covid-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. В целом в области 98 больных", - говорится в сообщении мэрии.
По районам количество инфицированных распределилось следующим образом:
Монастырисский район - 76 случаев (1 летальный);
Залещицкий район - 11 случаев;
Козовский район - 5 случаев;
Тернополь - 2 случая;
Кременецкий район - 2 случая;
Тернопольский район - 1 случай;
Бережанский район - 1 случай.
Напомним, мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух сообщил, что подхватил китайский коронавирус.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине подхватили несколько нардепов. Напомним, в нашей стране 31 марта по состоянию на 10:00 китайский вирус нашли у 549 человек, 13 заболевших умерли, а восемь – выздоровели.