Не собираться более двух человек: в Тернополе ужесточили карантин

Карантин в Тернополе стал жестче / Фото: УНИАН

В Тернополе в связи с эпидемией коронавируса ввели в городе дополнительные ограничения на время действия карантина, соблюдение которых на улицах будут контролировать правоохранительные органы и за нарушение предусмотрен штраф.

Как сообщает пресс-служба мэрии Тернополя, городанам запрещено собираться группами более двух человек, отпускать детей самостоятельно на улицу и гулять в парках и скверах.

Городской совет представил общественности все требования на время действия карантинного режима:

не ходить на улице более 2 человек;

нельзя гулять в парках, скверах, объектах городской инфраструктуры;

детям до 14 лет нельзя находится на улице без сопровождения взрослых;

детям старше 14 лет выходить на улицу при согласии родителей и опекунов;

ЖКХ приказано закрыть спортивные площадки и частично демонтировать детские площадки;

на улице соблюдать расстояние между людьми в два метра, ходить в масках и перчатках.

на похоронах может присутствовать не более 10 человек.

В Тернопольской области 31 марта выявили 20 новых случаев заражения Covid-19. В результате общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.

"Плюс 20 подтвержденных случаев Covid-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. В целом в области 98 больных", - говорится в сообщении мэрии.

По районам количество инфицированных распределилось следующим образом:

Монастырисский район - 76 случаев (1 летальный);

Залещицкий район - 11 случаев;

Козовский район - 5 случаев;

Тернополь - 2 случая;

Кременецкий район - 2 случая;

Тернопольский район - 1 случай;

Бережанский район - 1 случай.

Напомним, мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух сообщил, что подхватил китайский коронавирус.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине подхватили несколько нардепов. Напомним, в нашей стране 31 марта по состоянию на 10:00 китайский вирус нашли у 549 человек, 13 заболевших умерли, а восемь – выздоровели.