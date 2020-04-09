Закрывают даже продуктовые магазины: в Черновицкой области вводят жесткий карантин

В Черновицкой области введен особый режим в связи с эпидемией / УНИАН

В Черновицкой области 9 апреля зафиксировано три смерти от Covid-19, а также подтверждено еще 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является антирекордом в Украине, поэтому местные власти приняли решение ввести в области особый режим.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которая быстро прогрессировала" - сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По словам чиновника, количество инфицированных коронавирусом на Буковине выросло за последние сутки до 379 человек. По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

"С 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим. Граждан просят оставаться дома", – подчеркнул Осачук.

В регионе будут закрыты все магазины, включая продовольственные. Бензин будет отпускаться на АЗС только автомобилям государственных служб. Гражданам категорически не рекомендуется покидать свои дома.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса Covid-19 с 3 апреля 2020 года в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда.

Как известно, в Черновцах патрульной полиции поручили еще 20 марта из-за китайского коронавируса полностью закрыть областной центр для транспорта, однако от вспышки заболевания это не спасло.