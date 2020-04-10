Стало известно, кто снимает онлайн-уроки с ошибками для украинских школьников

Онлайн школа является продуктом продакшн-студий / Фото: УНИАН

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн видеоуроки для школьников 5-11 классов снимает и монтирует команда медиа-специалистов, в которую входят сотрудники студии Квартала 95, Мамахохотала и Patriot.

Как сообщают Украинские новости со ссылкой на директора директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Веронику Селегу, в производстве принимает участие огромное количество людей из различных сфер.

"Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры. Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты, являющиеся штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других", — сообщила чиновница.

Участники проекта предоставили часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Некоторая техника является частной собственностью фрилансеров.

Квартал 95 утверждает, что специалистов и технику для проекта предоставил бесплатно. Съемки проходят на базе Новопечерской школы в Киеве. Курирует процесс проект Освитория.

"У нас есть 7 локаций, где одновременно идет запись уроков, а также работают операторы и монтажеры", – сообщила операционный директор Освитории Анна Сидорук.