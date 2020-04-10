Новый ляп в онлайн-уроках: школьников учат роликом с ошибкой

Гарри Трумэн

Еще одна ошибка допущена во время Всеукраинской школы онлайн, которая проходит в период карантина в Украине.

В частности, в ролике предмета Всемирная история для 11 класса 33-й президент США Гарри Трумэн ошибочно назван "Турменом".

При этом фамилия 33-го президента США в подписи к его фото указана правильно, в то время как в сопроводительном тексте допущена ошибка, а учитель, читавшая урок, правильное имя эк-президента США.

Скриншот

Обратим внимание, что видеоролик с ошибочным написанием фамилии Трумэна до сих пор размещен на YouTube-канале Министерства образования. Тайм-код 10:10:

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Напомним, ранее сообщалось, во время очередного онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане. На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.