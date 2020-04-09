"Геополитический скандал": на онлайн-уроке географии заметили серьезный ляп

Учительница географии на онлайн-уроке допустила серьезную ошибку / Reuters

Во время очередного онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане.

На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.

"Территория Австралийского союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", – сказала учительница.

В Facebook уже отреагировали на серьезный ляп. "…тут уже не до шуток – геополитический скандал... "Австралийский союз омывается Тихим и Атлантическим океанами". Бедные кенгуру, через пустыни пропустили", – написала Елена Скидан.

"Может, она озвучивает новый передел территорий?!" – поделилась мнением Надежда Барсук. "Какая страна, такая и наука...", – считает Эдуард Василенко.

Ранее во время урока Всеукраинской онлайн-школы по математике за 5 класс была допущена ошибка в элементарной формуле, а на уроке для 5 класса по истории учительница перепутала российских императоров – в кадре говорит о Николае II, а на слайде указано – Николай I.