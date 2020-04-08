В онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку

Учительница допустила ошибку в онлайн-уроке / скриншот из видео

Уже несколько дней все школьники, да и учителя, которые находятся на карантине, внимательно смотрят онлайн-уроки. Это инициатива Минобразования Украины, которая должна спасти учебный процесс, поставленный на паузу из-за пандемии коронавируса.

Школьников через экраны телевизоров учит цвет украинской педагогики. Но, по факту, глядя на этот учебный процесс, понимаешь, что не все так просто с нашим образованием и образовывающими.

Замечена очередная, уже третья по счету, ошибка. На этот раз ошибку допустили в онлайн-уроке по истории для 5 класса - учительница перепутала российских императоров.

Отметим, учительница перепутала российского императора Николая Первого с Николаем Вторым.

Она в кадре четко говорит о Николае Втором, а на слайде указано – Николай Первый.

Читайте такжеКак прошел онлайн урок по математике: учитель шокировала ошибкой в элементарной формуле вычитанияНапомним, ранее сообщалось, очередной видеоурок Веукраинской школы онлайн, подготовленный Министерством образования и науки, закончился скандалом.

В частности, в названии ролика с уроком математики для пятого класса, который был размещен на YouTube-канале Минобразования, была пропущена буква "н" в удвоенном согласном в названии.