Ляпы в онлайн-школе: учитель объяснил причины всех проблем

Во время уроков преподаватели иногда делают ошибки / Фото pixabay.com

Карантин в Украине внес свои коррективы в процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники могут учиться в дистанционном режиме – каждое утро с понедельника по пятницу на разных телеканалах транслируются уроки онлайн. При этом во время уроков преподаватели иногда делают ошибки, что вызывает бурное обсуждение в сети.

Учитель математики из КНУ им. Шевченко Дмитрий Номировский, который принимает участие в проекте, объяснил, почему на уроках онлайн случаются ошибки. В частности, одна из причин - тот факт, что у Всеукраинской школы онлайн нет ни корректоров, ни редакторов, которые были бы ответственны за проверку материалов.

"Учителей собрали в пожарном порядке, кого смогли найти. Без кастинга и проб. Большинство видят камеру первый раз в жизни. Учителя работают, пока во всяком случае, исключительно на своем энтузиазме, то есть даром. От основной работы в школе учителей никто не освобождал. А там, как вы знаете, свое дистанционное образование 24/7. Длительность проекта все время меняется. Вначале было 3 недели, потом 7, далее 8. Теперь, если не ошибаюсь, 10 недель. А каждое изменение – это изменения в планировании уроков. Это все, естественно, тоже на учителе", – написал Номировский в Facebook.

По его словам, сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учителя готовят сами. Корректоров и редакторов в проекте нет. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео также не существует. По его словам, ошибки на уроках будут и в дальнейшем.

Позже Номировский добавил, что появилась возможность редактировать отснятый материал.

"Сегодня появилась надежда, что смонтированные уроки можно будет посмотреть до эфира и внести правки. Не знаю, кто это помог, но искренне благодарю! Надеюсь, что те мои 2 урока геометрии, которые остались, теперь удастся сделать без ошибок", - написал он.

Как сообщал Главред, во время онлайн-урока по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. При этом в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове. В комментариях заметили, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.

Кроме того во время онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили еще один серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане. На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.